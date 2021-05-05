Kahramanmaraş'ta aranan şahıs "tam kapanmayı" ihlal edince yakalandı

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada denetim yapan polis ekipleri, aranması olan kişiyi denetimde yakaladı.

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada denetim yapan polis ekipleri, aranması olan kişiyi denetimde yakaladı.

Kentin merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde oluşturulan 32 farklı noktada, polis ekipleri tarafından uygulama yapılıyor.

Trabzon Bulvarı'ndaki denetimlerde, konuttan silahlı yağma suçundan 11 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasıyla aranması bulunan Ramazan K. (21) kısıtlamayı ihlal edince polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürülen kişiye 3 bin 150 lira para cezası yazıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde de bir apart bahçesinde tabancayla havaya ateş eden A.B, polis tarafından yakalanırken, şüpheliye 6136 sayılı kanun maddesi gereğince adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Batı Çevre Yolu'nda ise kısıtlamadan muaf belgesini amacı dışında kullanan kişinin hakkında, idari işlem için tutanak tutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman