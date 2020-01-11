11.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:00

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Afşin'de, "Kahramanmaraş'ın Milli Mücadelesi" konulu konferans düzenlendi.

Tarihçi yazar Mehmet Işık, Afşin Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta, kentin kurtuluş mücadelesine ilişkin bilgi verdi.

Destansı kurtuluşun önemine dikkati çeken Işık, "Kahramanmaraş'ın kurtuluş mücadelesine Afşin ve Elbistan'dan vatandaşlarımız başta olmak üzere Türkmen, Arap, Kürt, Alevi, Çerkez ve Türk olmak üzere kardeşlik hukuku sağlanarak vatan müdafaası verildi." dedi.

100 yıl önce yaşanan kardeşlik hukukunun bugün de sağlanması gerektiğini aktaran Işık, "Ülkemiz 40 yılı aşkın süredir terör mücadelesi veriyor. Eğer tekrar kardeşlik hukukunu yakalarsak bu beladan kurtuluruz. Orta Doğu'daki kan ve terörün önüne geçebiliriz." ifadesini kullandı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de kurtuluş mücadelesinde bölgenin insanlarının çok büyük fedakarlıklar gösterdiğine dikkati çekerek, "İlçelerimizdeki vatandaşlarımız kendi aralarında topladıkları erzakları, silahları ve paraları insan gücüyle birleştirerek kurtuluş mücadelesine katıldı. Ne mutlu bizlere bu insanların torunlarıyız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA