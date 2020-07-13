Kahraman şehit Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
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Kahraman şehit Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri, 15 Temmuz öncesi ziyaretçi akınına uğruyor.

13.07.2020 12:53 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:01

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri, 15 Temmuz öncesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, bazı vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

Bazı ziyaretçiler, şehidin kardeşi Soner Halisdemir ile sohbet etti.

Soner Halisdemir, gazetecilere, ağabeyinin şehadetinin üzerinden 4 yıl geçtiğini söyledi.

Gururlu olduklarını belirten Halisdemir, şunları kaydetti:

"4 yıldır aynı duyguları yaşıyoruz. Milletimiz sağ olsun, şehidini yalnız bırakmadı. Çanakkale nasıl bizim kurtuluşumuzsa 15 Temmuz da dirilişimiz oldu. Bizler yaşlanıp gidiyoruz ama şehitlerimiz milletimizin gönlünde yaşıyor. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Milletimizin can sağlığı çok önemli ama pandemi döneminde de aziz şehidini yalnız bırakmadılar. Milletimize teşekkür ediyorum ve milletimizle gurur duyuyorum. Bugün burada yaşıyorsak, rahat nefes alıyorsak aziz şehitlerimizin sayesinde, mekanları cennet olsun."

Adana'dan ailesiyle gelen Zübeyde Kahya da şehidi ziyaret etmekten çok gurur duyduğunu dile getirdi.

Şehitler sayesinde yaşadıklarını aktaran Kahya, "Şehitlerimizle gurur duyuyoruz. Umarım ki vatanına, milletine ve bu topraklara sahip çıkan gençler yetiştiririz. Tıpkı Ömer Halisdemir gibi vatanını arkasına alıp gözünü kırpmadan şehit olacak evlat yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahraman şehit Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

Kaynak: AA

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