Kağızman'da ışkın pazardaki yerini aldı

Kars'ın Kağızman içesinde yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ışkın bitkisi, pazarlar tezgahlarında yerini aldı.

Kars'ın Kağızman içesinde yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ışkın bitkisi, pazarlar tezgahlarında yerini aldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ışkın, yöre halkından yoğun ilgi görüyor.

Işkın satıcısı Mehmet Karaşal, ışkın bitkisinin belli aylarda topladıklarını belirterek, "Işkın mevsiminde kısa bir süre de olsa ekmeğimizi kazanmaya başlayacağız. Kağızman'ın en yüksek dağlarında yetişen ışkını toplamak çok zahmetli bir iş. Sabahın erken saatlerinde dağlara çıkıp ışkını bulmak için kilometrelerce yol yürüdüğümüz oluyor." dedi.

Pazar esnafından Cesim Çelik ise ışkın bitkisinin ilgi gördüğünü anlatarak, "Işkının satışı rağbet gördüğünden ve yeni çıkmaya başladığı için kilogramını 4 ile 5 lira arasında satıyoruz. İlerleyen günlerde ise bu fiyatların düşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik