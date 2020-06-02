Kağıthane'de sağanak yağış sonrası Cendere Yolu dereye döndü
KAGITHANE Cendere yolu sağanak yağış sebebiyle dereye döndü.
02.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:34
KAGITHANE Cendere yolu sağanak yağış sebebiyle dereye döndü. Belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak taşkını engellemeye çalıştı.
- İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da a-havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği uyarısı yapılmıştı. Öğleden sonra Sarıyer'de sağanak yağış etkili oldu. Yağış sebebiyle Kağıthane Cendere yolu dereye döndü. Rögar kapaklarından yağmur suları taştı. Belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak taşkını engellemeye çalıştı. Yağış sebebiyle araç trafiği yavaşladı ve trafik meydana geldi.
- İstanbul
Kaynak: DHA