Kağıthane'de İstinat Duvarı Yıkılan Dört Katlı Bir Bina Çöktü
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, bir inşaatın istinat duvarının yıkılmasının ardından tahliye edilen 4 katlı bir bina çöktü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir inşaatın istinat duvarının yıkılmasının ardından tahliye edilen 4 katlı bir bina çöktü.
Çağlayan Mahallesi'nde bir inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökme nedeniyle duvarın üst sokağındaki bazı binalar tahliye edildi. Boşaltılan binalardan biri toprak kayması sonucu çöktü. İki otomobil binanın enkazının altında kaldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com