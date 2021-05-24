Kağıt Ev 6. Bölüm Fragman

Cihan ve Aylin Fırtına, oğulları Mert, büyük kızları Cemre ve küçük kızları Melisa ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadır.

Cihan ve Aylin Fırtına, oğulları Mert, büyük kızları Cemre ve küçük kızları Melisa ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadır. Kariyerleri, evleri, hayatları… Kısacası çizdikleri aile tablosu mükemmeldir. Ama bu mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur. Onlar hem çocuklarını hem de ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.

Yapım: O3 Medya

Yapımcı: Saner Ayar

Yönetmen: Şenol Sönmez

OYUNCULAR

Cihan: Erdal Beşikçioğlu

Aylin: Nur Fettahoğlu

Azra: Tuvana Türkay

Gülsüm: Nihal Koldaş

Bülent: Can Nergis

Cemre: Helin Kandemir

Mert: Nejat Uygur

Çetin: Bülent Gültekin

Halil: Yaşar Üzer

Melisa: Bulut Teker

İnci: Tuğçe Aykut

#KağıtEv

Kaynak: DailyMotion.com