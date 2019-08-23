"Kadınları hedef alan saldırıların tekrar etmemesi temennimiz"

23.08.2019 18:26

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Emine Bulut cinayetine ilişkin, "Bu ilkel vahşetin ve kadınları hedef alan saldırıların tekrar etmemesi hepimizin sorumluluğu ve temennisidir." ifadesini kullandı.

Şentop, 38 yaşındaki Emine Bulut'un Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülmesi nedeniyle Twitter hesabından açıklamada bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, "Kızının önünde vahşice katledilen Emine Bulut'a rahmet diliyorum. Bu ilkel vahşetin ve kadınları hedef alan saldırıların tekrar etmemesi hepimizin sorumluluğu ve temennisidir. Bütün kurumlarımız toplumumuzu infiale sürükleyen bu hadiseyi hukuki olarak takip etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA