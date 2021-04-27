Kadınlara KADES hakkında bilgilendirme yapıldı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 54 kadına, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması hakkında bilgi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 54 kadına, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması hakkında bilgi verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kadınların yoğunlukta olduğu bir alışveriş merkezinde ekipler, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgi verildi. Korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uygun bir şekilde 54 kadına bilgilendirme yapılırken, 46 kadının cep telefonuna KADES uygulaması indirildi.

Öte yandan tanıtıcı broşürler dağıtılırken, daha fazla kadının yardım alabilmesi için alışveriş merkezinin girişlerine de afişler asıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı