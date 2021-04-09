Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Artvin'de, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Artvin'de, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Vali Yılmaz Doruk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Zafer İnce, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Baro Başkanı Ali Uğur Çağal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve diğer ilgililer katıldı.

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" doğrultusunda ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da videokonferans yöntemi ile bağlandı.

Toplantıda, plan kapsamında koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve bu doğrultuda alınacak tedbirler değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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