Kadın Girişimcilerde Yeni Vizyon: Üreten Kadınlar için İş Zirvesi Düzenlendi

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, "Şu ana kadar bilinen bazı yanlış düşünce ve değerleri de değiştirmeye çalışıyoruz. Saçı uzun, aklı kısa olmadığını göstermek istiyoruz kadının. Karnında bebesi sırtında köteği eksik olmayan kadın zihniyetinden kurtarmaya çalışıyoruz bu ülkeyi. Eve kapanan kadın zihniyetinden kurtarmaya ve çalışan, üreten kadınları çoğaltmaya çalışıyoruz" dedi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Kars Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle 'Serhat'ta İz Bırakanlar-Doğu Anadolu Bölge Toplantısı ve İş Zirvesi' düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, "Kadın üretendir, koruyandır, fırsat verilirse eğer dünyayı kurtaracak olandır, barışı getirecek olandır. Onun için kadın varsa yarın vardır. Kadın varsa gelecek vardır. İşte bu bakış açısıyla biz kadınlarımızı hayatın her alanında var etmeyi, onları her ülkede olduğu gibi bu ülkede de bu güzel ülkenin nimetlerinden yararlanabilir duruma getirmeye, iş alanlarına sokmaya, ekonomik kalkınmanın kaldırıcı olmaya davet ediyor ve bunun için gece gündüz demeksizin çalışıyoruz. 2007 yılında değerli başkanımız Rıfat Bey'in kurmuş olduğu kadın girişimciler kurulumuza ilginçtir ki kurulduğu yılda kadın başkan bulunamamış. Ama bugün 81 ilde başkanlık yarışında kadınlarımız ve 7 bini aşkın üyemizle 81 ilde örgütlenmiş bulunan Türkiye'nin en büyük kadın girişimci ağıyız. Bu gücü kullanmamız, bu gücü doğru kullanmamız, bu gücü ülkemizin geleceği için, ülkemizin geleceğinin teminatı olan gençlerimiz için de kullanmamız şart diyoruz ve biz çalışmalarımızı yürüttüğümüz pek çok projeyle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz bu projelerle örnek olmaya çalışıyoruz. Genç kızlarımızı üreten kadınlar yapmak istiyoruz. Onları söz sahibi, bu ülkenin geleceğinde söz sahibi kadınlar yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Şu ana kadar bilinen bazı yanlış düşünce ve değerleri değiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Öztürk, erkeklere çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"Saçı uzun, aklı kısa olmadığını göstermek istiyoruz kadının. Karnında bebesi, sırtında köteği eksik olmayan kadın zihniyetinden kurtarmaya çalışıyoruz bu ülkeyi. Eve kapanan kadın zihniyetinden kurtarmaya ve çalışan, üreten kadınları çoğaltmaya çalışıyoruz. Bugün benim gördüğüm Kars'ın üreten kadınlarının da inanılmaz işler başardığı. Bugün elbette kendilerini dinleyeceğiz ama kolay gelinmediğini de çok iyi biliyoruz. Bir yere gelmek, başarmak hiçbir zaman kolay değil. Başarı, başaracağım diyenlerle, başarabilirsin diyenlerin ortak eseridir. Onun için ben başarmak istiyorum diyen her kadına destek olmamız gerektiğine inanıyoruz ve bu desteği de en çok erkeklerden, çevremizden, ailelerimizden almak istiyoruz. Erkeklerimiz evet, canımız, bu ülkenin yarısı, nefesimizin yarısı, nüfusumuzun yarısı. Ama biz kendimizi bu ülkenin yarısı gibi hissetmiyoruz. Hissettirmemeye çalışılıyoruz. Bunu kırmaya çalışıyoruz. Bu dünyanın hepimizin ortak yaşayacağı, barış içinde yaşaması gereken huzurlu bir yer olması gereken bir dünyayı ortak çabalarımızla yaratmak istiyoruz. Onun için ben buradan erkeklerimize seslenmek istiyorum; sizler kadına değer veren erkeklerimiz, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen bizlere inanınız. Bizlere güveniniz. Sizlerin inancı ve güveni olursa biz çok daha fazla şey başarabiliriz. Biz kadın olmazsa yarın olmayacağına inanan, bu toprakların kadınla savunulacağına inanan, yalnız savaşla değil barışla var olacağına inanan güçlü ve üreten kadınlarız."

'KADINLAR, SADECE İŞLETME KURMUYOR, UMUT İNŞA EDİYOR, CESARET AŞILIYOR'

Programın ev sahipliğini gerçekleştiren Kars Ticaret Odası Başkanı Kadir Bozan ise yaptığı açıklamada, "Kadın girişimciliği artık bir tercih değil; kalkınmanın, yeniliğin ve sürdürülebilir büyümenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Kadın varsa üretim var, gelişim var, umut var. Kadın cesaret ederse şehir büyür, kadın adım atarsa toplum değişir. Bugün burada bulunan siz değerli girişimciler, bu sözlerin yaşayan örneklerisiniz. Sizler yalnızca işletmeler kurmuyor, aynı zamanda umut inşa ediyor, çevrenize cesaret aşılıyorsunuz" dedi.

Konuşmaların ardından 'Doğu Anadolu'nun İlham Veren Kadınları Paneli' düzenlendi. Panelde kadınlar sektördeki zorlukları ve başarı öykülerini anlattılar.