Kadın Milli Golbol Takımı, Karaman'da kampa girdi
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Kadın Milli Golbol Takımı, Karaman'da kampa girdi

11.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:58
Kadın Milli Golbol Takımı, Karaman'da kampa girdi

Kadın Milli Golbol Takımı'nın kampı, Karaman'da başladı.

Kadın Milli Golbol Takımı'nın kampı, Karaman'da başladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek kampta, 9 sporcu, 3 antrenör ve 1 kondisyoner bulunuyor.

Milliler, 28 Ocak Perşembe gününe kadar çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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