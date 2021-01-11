Kadın Milli Golbol Takımı, Karaman'da kampa girdi

Kadın Milli Golbol Takımı'nın kampı, Karaman'da başladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek kampta, 9 sporcu, 3 antrenör ve 1 kondisyoner bulunuyor.

Milliler, 28 Ocak Perşembe gününe kadar çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er