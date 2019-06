Kadın girişimcinin akaryakıt istasyonu törenle açıldı

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, ilçedeki akaryakıt sektöründe ilk kadın girişimci olan Suzan Küçüksaraç'ın sahibi olduğu istasyonun açılışını yaptı.

Türkiye'nin enerji markası İpragaz çatısı altındaki en genç markası olan GO'nun 176'ncı istasyonu Başkan Hilal Ayık'ın katılımıyla hizmete girdi.

Ayık, açılışta yaptığı konuşmada, kadın belediye başkanı olarak ilçede ilk defa bir kadın girişimci tarafından açılan akaryakıt istasyonunun açılışını yapmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

İstasyona bayan elinin değdiğinin her yerinden belli olduğunu vurgulayan Ayık, "Suzan hanımla seçim sürecinde tanıştık. Bölgemize güzel bir tesis kazandırdı. Sağ olsunlar, bayan elinin değdiğini her alanda hissettirmiş. İnşallah bu alanda çok daha ilerleyecektir. İlçemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Türkiye'de 176'ncı Ankara'da ise 7'nci bayilerini açtıklarını anlatan Otomotiv Yakıtları Satış Grup Müdürü Özgür Selvi, insana, çevreye, araca ve yasalara saygı felsefesi ile çıktıkları yolda hızla ilerlediklerini aktardı.

Selvi, kadın girişimci olarak Suzan hanımla tanışmaktan ve kendileriyle çalışmaktan son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

- "Akyurt'ta ihtiyacı fark ettim"

Suzan Küçüksaraç ise sektöre yeni bir markayla yenilenen bir tesisle girmekten son derece mutlu olduğunu vurgulayarak, "Akyurt'ta böyle bir istasyonun eksikliğini hissettim. İstasyon kısa sürede beklentimin üzerindeki satış rakamı ile bizleri mutlu etti. Bana bu sektöre girişimde destek olan İhsan Yiğiner amcama ve her konuda arkamda duran eşime, aileme çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmayan tüm sevenlerime de sonsuz teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Açılışa, İpragaz Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nuri Büyükmirza ile sivil toplum kuruşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

