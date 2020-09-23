Kadıköy'de restoran ve kafeler denetlendi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yapılan denetimler kapsamında Kadıköy Kaymakamı ve Kadıköy Belediye Başkanının katılımıyla yoğunluğun en fazla yaşandığı noktalardaki kafe ve restoranlar denetlendi.