KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE NİKAH DAİRELERİNDE YOĞUNLUK
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KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE NİKAH DAİRELERİNDE YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük 'Tam Kapanma' nın sona ermesiyle nikah dairelerinin önünde yoğunluk oluştu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük 'Tam Kapanma' nın sona ermesiyle nikah dairelerinin önünde yoğunluk oluştu. Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla nikah tarihlerinde değişiklik yapmak isteyenler ve nikah tarihi erteleyenler nikah dairelerine akın etti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 'Kademeli normalleşme' sürecinin başlamasıyla nikah dairelerinin önünde yoğunluk oluştu. Tam kapanma döneminde nikah tarihi alıp, nikahlarını kıydıramayan çiftler, yeni nikah günü almak için evlendirme dairelerine geldi. Şişli Evlendirme Dairesi'ne gelen çiftler de HES kodlarını okutup, ateşleri ölçülerek tek tek içeri alındı. 1 Haziran'a kadar çiftler hafta içi iki şahit ile nikahlarını kıydırmaya devam edecek.

"BU GİDİŞLE ÖNCE BALAYINA GİDECEĞİZ SONRA EVLENECEĞİZ"

Evangelia Bülbüloğlu "Biz nikahımızı erteledik. Koronavirüs başladığından beri bir sene kendi kafamızda ertelemiştik. 2020'de evlenecektik. 2021'e aldık. Vefatlarımız, kayıplarımız oldu. 16 Nisan'da evlenecektik. 21 Mayıs'a ertelemiştik. Şimdi 21 Mayıs'ta ertelendi. Yine sıra bekliyoruz. 15 Haziran için balayı programı almıştık. Bu gidişle önce balayına gideceğiz. Sonra evleneceğiz. Ben zaten korona oldum. O da araya girince ertelemek zorunda kaldık. Eşim diğer nikah dairesinde bekliyor. Ben buradayım. Allah herkesin yardımcısı olsun. Zor bir durum. Eşim de denizci. İzin alması da zor. Evi dayadık döşedik. Mecbur eve geçtik, kira ödüyoruz. Şu an çok güç. Sıkıldık beklemekten." dedi.

"BALAYI İPTAL, EV İPTAL, HER ŞEY ERTELENDİ"

Çiğdem Eskalan "Ben Sakarya'dan geliyorum. Daha önceden Şişli'de yaşadığım için buraya geldim. Nikah tamam iptal oldu. İnsanlar sadece nikahta mı virüs kapıyorlar? Bizim nikah günümüz iptal. Balayımız iptal. Tuttuğumuz ev paraları iptal. İnsanlar çift çift para ödeyecek. Her şey ertelendi. Şimdi biz gün arıyoruz. Gün yok. Kusura bakmayın da biz de cenaze gibi iki şahitle evlenecek halimiz yok" diye konuştu.

KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE NİKAH DAİRELERİNDE YOĞUNLUK
KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE NİKAH DAİRELERİNDE YOĞUNLUK
KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE NİKAH DAİRELERİNDE YOĞUNLUK
KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE NİKAH DAİRELERİNDE YOĞUNLUK
KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE NİKAH DAİRELERİNDE YOĞUNLUK
KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE NİKAH DAİRELERİNDE YOĞUNLUK
KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE NİKAH DAİRELERİNDE YOĞUNLUK
KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE NİKAH DAİRELERİNDE YOĞUNLUK
KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE NİKAH DAİRELERİNDE YOĞUNLUK
KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE NİKAH DAİRELERİNDE YOĞUNLUK
KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE NİKAH DAİRELERİNDE YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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