Kaçkar'a tırmanışta 2 Ukraynalı kayalığa düştü; ekipler ulaşmaya çalışıyor
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Kaçkar'a tırmanışta 2 Ukraynalı kayalığa düştü; ekipler ulaşmaya çalışıyor

Kaçkar'a tırmanışta 2 Ukraynalı kayalığa düştü; ekipler ulaşmaya çalışıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Kaçkar Dağları'nda tırmanış sırasında kayalık alana düşen Ukrayna uyruklu 2 dağcı, yaralandı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Kaçkar Dağları'nda tırmanış sırasında kayalık alana düşen Ukrayna uyruklu 2 dağcı, yaralandı. Yaylaya inen gruptaki dağcıların haber vermesi üzerine AFAD ve UMKE ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaralılara ulaşmaya çalışıyor.

Çamlıhemşin ilçesi Kavrun Yaylası güzergahından Kaçkar Dağları'na dün akşam saatlerinde tırmanış gerçekleştiren 8 kişilik grupta yer alan 2 Ukraynalı dağcı, dengesini kaybederek, kayalık alana düştü. Yaralanan dağcılar için gruptaki 2 dağcı, bulundukları alandan telefonla yardım istemek için iletişim kuramayınca yaylaya döndü. Yardım çağrısı için yola çıkan dağcılar, şebekenin çektiği bölgeye ulaşıp, bugün saat 14.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, yayalaya dönen 2 dağcı ile buluştu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopter desteği sağlanamayan bölgede diğer ekipler de yaralı dağcılara ulaşmaya çalışıyor.


Kaçkar'a tırmanışta 2 Ukraynalı kayalığa düştü; ekipler ulaşmaya çalışıyor
Kaçkar'a tırmanışta 2 Ukraynalı kayalığa düştü; ekipler ulaşmaya çalışıyor
Kaçkar'a tırmanışta 2 Ukraynalı kayalığa düştü; ekipler ulaşmaya çalışıyor
Kaçkar'a tırmanışta 2 Ukraynalı kayalığa düştü; ekipler ulaşmaya çalışıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Kaçkar'a tırmanışta 2 Ukraynalı kayalığa düştü; ekipler ulaşmaya çalışıyor - Haberler
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