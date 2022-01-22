Bugün Star TV'de Kaçış Planı 3 filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Kaçış Planı 3 konusu ne, nerede çekildi, hangi yıl? Kaçış Planı 3 oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? Ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? merak etti. Peki, Kaçış Planı 3 nerede hangi ülkede ve şehirde çekilmiştir? İşte bilgiler...

Kaçış Planı 3 konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Kaçış Planı 3 konusu ne, nerede çekildi, hangi yıl? Kaçış Planı 3 oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? Ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Kaçış Planı 3 ne zaman, saat kaçta başlıyor?

KAÇIŞ PLANI 3 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Kaçış Planı 3 filmi bugün 22 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelecek.

KAÇIŞ PLANI NEDİR? NEREDE ÇEKİLDİ?

Kaçış Planı ABD yapımı bir filmdir.

Kaçış Planı,2013 ABD yapımı aksiyon-gerilim filmidir. Filmin başrollerinde Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim Caviezel, Curtis "50 Cent" Jackson, Vinnie Jones, Vincent D'Onofrio ve Amy Ryan rol almaktadırlar. İsveçli yönetmen Mikael Håfström'un yönettiği filmin senaryosunu Miles Chapman ve Jason Keller yazmıştır. Filmin öncesinde Exit Plan ve The Tomb isimleriyle vizyona çıkacağı belirtilmiş ancak vizyona Escape Plan adıyla çıkmıştır. Filmin galası 9 Ekim 2013 tarihinde Filipinler'de yapılmış ve 18 Ekim 2013 tarihinde ABD sinemalarında vizyona girmiştir. Türkiye'deki vizyon tarihi ise 10 Ocak 2014'tür.

KAÇIŞ PLANI 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hong Kong temelli bir teknoloji güvenlik şirketinin uzmanlığı yürüten bir adamın kızı kaçırılmıştır. Standart bir fidye isteme durumu gibi görünmektedir. Kızın sağ salim geri getirilmesi için güvenlik uzmanı Ray Breslin ve ekibinin yardımına başvurulur. Breslin ve ekibi kaçırılma hakkında daha derine indikçe suçluların eski düşmanlarından birinin acımasız oğlu olduğunu keşfederler. Kaçırılan kızın, 'Şeytan'ın İstasyonu' olarak bilinen, devasa ve zorlu bir Letonya hapishanesinden kurtarılması gerekmektedir. Ancak ekip işi aldıktan sonra Breslin'in kız arkadaşı da kaçırılıp aynı hapishaneye götürülür. Şimdi Breslin ve ekibi sadist düşmanlarıyla yüzleşmek ve zaman dolmadan rehineleri kurtarmak için ölümcül bir kurtarma görevine girişmelidir.

KAÇIŞ PLANI 3 OYUNCULARI KİMLER?

Sylvester Stallone

Dave Bautista

50 Cent

Jin Zhang

Jaime King

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