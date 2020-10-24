Kaçak sigaraları kuluçka makinesinde saklamışlar
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Kaçak sigaraları kuluçka makinesinde saklamışlar

24.10.2020 13:11 | Son Güncelleme: 24.10.2020 13:29

Mardin'in Midyat ilçesinde kuluçka makinesi içerisinde oluşturulan özel bölmeye gizlenmiş 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde kuluçka makinesi içerisinde oluşturulan özel bölmeye gizlenmiş 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, araçtaki kuluçka makinesi içerisinde oluşturulan özel bölmeye gizlenmiş 570 paket kaçak sigara ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaçak sigaraları kuluçka makinesinde saklamışlar
Kaçak sigaraları kuluçka makinesinde saklamışlar
Kaçak sigaraları kuluçka makinesinde saklamışlar
Kaçak sigaraları kuluçka makinesinde saklamışlar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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