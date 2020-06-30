Kaçak içki operasyonu Trabzon'da düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda, yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Trabzon'da düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda, yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sahte ve kaçak içki alkol üretip piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yabancı uyruklu Z.G. ve G.B isimli şahıslar kaçak içki üretiminde kullandıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Yapılan aramalarda, 22 adet 5 litrelik etil alkol, 3 kutu anason, 240 şeffaf boş cam şişe, 910 sahte 100 cc ibareli TAPDK bandrollü, 630 üzerinde çeşitli ibareler bulunan cam şişe kapağı, 3 bin 550 adet sahte votka yapımında kullanılan üzerinde yapışkanlı etiket, 2 maşrapa, 4 huni, 2 şırınga, 4 litre yapma viski, 2 votka, 2 viski, 1 adet 2,5 litrelik pet şişe içersinde votka olduğu değerlendirilen alkollü içki, 310 adet kırmızı renkli yapışkanlı etiket ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

itrelik etil alkol, 3 kutu anason, 240 şeffaf boş cam şişe, 910 sahte 100 cc ibareli TAPDK bandrollü, 630 üzerinde çeşitli ibareler bulunan cam şişe kapağı, 3 bin 550 adet sahte votka yapımında kullanılan üzerinde yapışkanlı etiket, 2 maşrapa, 4 huni, 2 şırınga, 4 litre yapma viski, 2 votka, 2 viski, 1 adet 2,5 litrelik pet şişe içersinde votka olduğu değerlendirilen alkollü içki, 310 adet kırmızı renkli yapışkanlı etiket ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda, yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sahte ve kaçak içki alkol üretip piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yabancı uyruklu Z.G. ve G.B isimli şahıslar kaçak içki üretiminde kullandıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Yapılan aramalarda, 22 adet 5 litrelik etil alkol, 3 kutu anason, 240 şeffaf boş cam şişe, 910 sahte 100 cc ibareli TAPDK bandrollü, 630 üzerinde çeşitli ibareler bulunan cam şişe kapağı, 3 bin 550 adet sahte votka yapımında kullanılan üzerinde yapışkanlı etiket, 2 maşrapa, 4 huni, 2 şırınga, 4 litre yapma viski, 2 votka, 2 viski, 1 adet 2,5 litrelik pet şişe içersinde votka olduğu değerlendirilen alkollü içki, 310 adet kırmızı renkli yapışkanlı etiket ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

ve kaçak içki operasyonunda, yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Kaynak: AA