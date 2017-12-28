Kaçak Göçmen Taşıyan Sürücüye, Biletsiz Yolcu Taşıma Cezası

Sivas'ta kaçak göçmen taşıdığı tespit otobüse el konularak sürücüsüne biletsiz yolcu taşıdığı gerekçesi ile 4 bin 955 TL para cezası kesildi.



Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçtiğimiz gün Akıncılar ve Gölova ilçelerinde, Erzincan-Tokat D-100 karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında durdurulan otobüste 43 kaçak göçmen tespit edildi. Konuyla ilgili olarak otobüse el konulurken otobüs sürücüsüne biletsiz yolcu taşıdığı gerekçesi ile 4 bin 955 lira para cezası kesildi. Yabancı uyruklu kişilerin yurda kaçak yollarla girişini sağladıkları düşünülen 6 şüpheli yakalanarak halklarında yasal işlem başlatıldı. 30'u Afgan ve 13'ü Pakistan uyruklu kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - SİVAS