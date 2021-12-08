Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada 5 önemli konu başlığı var

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Kritik Kabine'de başta ekonomi olmak üzere birçok önemli konu konuşulacak.

KATAR GEZİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'daki temasları ile ilgili kabine üyelerine değerlendirmelerde bulunacak.

BAKAN NEBATİ'NİN İLK KABİNE TOPLANTISI

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ilk kabine toplantısı olacak. Toplantıda, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik değerlendirilecek.

STOKÇULUK VE FAHİŞ FİYAT

Toplantıda bir diğer gündem maddesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık üzerinde durduğu stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamaları olacak. Stokçulara yönelik cezaların arttırılmasına yönelik adımlar ele alınacak.

ASGARİ ÜCRET GÜNDEMİ

Yeni asgari ücret ile ilgili tarafların bir araya geldiği toplantılar sürüyor. Görüşmelerde gelinen aşama da Kabine'nin gündeminde olacak. Kamu çalışanlarının maaşlarında yapılacak iyileştirme de toplantıda ele alınacak.

SALGINDA SON DURUM

Toplantıda, kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin yanı sıra koronavirüs ile ilgili son durum da gözden geçirilecek. Türkiye'de henüz görülmeyen "Omicron varyantı" ile ilgili tedbirler masada olacak. Kabine toplantısında dış gelişmeler de değerlendirilecek.

ERDOĞAN TOPLANTININ ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısında alınan kararları millete sesleniş konuşmasında vatandaşlara açıklayacak.

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