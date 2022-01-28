Josef ortalığı birbirine kattı! Galatasaray-Tuzlaspor maçı hakkında yaptığı paylaşım kıyameti kopardı
Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef, Tuzlaspor'un hazırlık maçında Galatasaray'a karşı skoru 6-2'ye getirdiği sırada yaptığı paylaşımla sosyal medyayı karıştırdı. Josef'in Galatasaray'a taş atması, kendi takım taraftarlarını da kızdırdı.
Galatasaray hazırlık karşılaşmasında TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'a 6-2 kaybetti. Galatasaray'ın ağır yenilgisi ezeli rakip taraftarları için eğlence konusu oldu.
GÜLÜCÜK EMOJİSİ
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Josef, 6-2 giden karşılaşma sırasında gülücük emojisi paylaştı. Paylaşımın altında tartışma çıktı.
BEŞİKTAŞLILAR ONAYLAMADI
Galatasaraylı taraftarlar Josef'e sert tepkiler gösterdi. Beşiktaşlı taraftarlar da ezeli rakibe karşı yapılan hareketi onaylamadı. Bir taraftarın, "Başkalarının mutsuzluklarıyla eğlenmeyelim. Biz de Giresun'dan 4 yemiştik" yorumu alkış topladı.