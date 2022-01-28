Josef ortalığı birbirine kattı! Galatasaray-Tuzlaspor maçı hakkında yaptığı paylaşım kıyameti kopardı - Haberler Spor
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Josef ortalığı birbirine kattı! Galatasaray-Tuzlaspor maçı hakkında yaptığı paylaşım kıyameti kopardı

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Josef ortalığı birbirine kattı! Galatasaray-Tuzlaspor maçı hakkında yaptığı paylaşım kıyameti kopardı

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef, Tuzlaspor'un hazırlık maçında Galatasaray'a karşı skoru 6-2'ye getirdiği sırada yaptığı paylaşımla sosyal medyayı karıştırdı. Josef'in Galatasaray'a taş atması, kendi takım taraftarlarını da kızdırdı.

Galatasaray hazırlık karşılaşmasında TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'a 6-2 kaybetti. Galatasaray'ın ağır yenilgisi ezeli rakip taraftarları için eğlence konusu oldu.

Josef, gündemi altüst etti! Galatasaray-Tuzla maçında yaptığı paylaşım kıyameti kopardı

GÜLÜCÜK EMOJİSİ

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Josef, 6-2 giden karşılaşma sırasında gülücük emojisi paylaştı. Paylaşımın altında tartışma çıktı.

Josef, gündemi altüst etti! Galatasaray-Tuzla maçında yaptığı paylaşım kıyameti kopardı

BEŞİKTAŞLILAR ONAYLAMADI

Galatasaraylı taraftarlar Josef'e sert tepkiler gösterdi. Beşiktaşlı taraftarlar da ezeli rakibe karşı yapılan hareketi onaylamadı. Bir taraftarın, "Başkalarının mutsuzluklarıyla eğlenmeyelim. Biz de Giresun'dan 4 yemiştik" yorumu alkış topladı.

Josef, gündemi altüst etti! Galatasaray-Tuzla maçında yaptığı paylaşım kıyameti kopardı

Josef, gündemi altüst etti! Galatasaray-Tuzla maçında yaptığı paylaşım kıyameti kopardı

Josef, gündemi altüst etti! Galatasaray-Tuzla maçında yaptığı paylaşım kıyameti kopardı

Josef, gündemi altüst etti! Galatasaray-Tuzla maçında yaptığı paylaşım kıyameti kopardı

Josef, gündemi altüst etti! Galatasaray-Tuzla maçında yaptığı paylaşım kıyameti kopardı

Josef, gündemi altüst etti! Galatasaray-Tuzla maçında yaptığı paylaşım kıyameti kopardı

Josef, gündemi altüst etti! Galatasaray-Tuzla maçında yaptığı paylaşım kıyameti kopardı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Josef de Souza, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Haber

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