Alanyaspor, Braga'dan Joao Novais'i renklerine bağladı
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Alanyaspor, Braga'dan Joao Novais'i renklerine bağladı

Alanyaspor, Braga'dan Joao Novais'i renklerine bağladı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Portekiz'in Braga takımından 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Pedro Barradas Novais'i bir yıllığına kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Portekiz'in Braga takımından 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Pedro Barradas Novais'i bir yıllığına kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, aralarına yeni katılan Portekizli oyuncunun takıma katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Çavuşoğlu, "Alanya'ya hoş geldin diyorum. Kazasız ve belasız bir sezon geçirmesini temenni ediyorum" dedi.

Novais ise transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Başkanıma bana böyle bir fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en iyi kulüplerinden birine geldiğimi düşünüyorum. Beklentileri karşılaşacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Açıklamaların ardından Portekizli orta saha oyuncusu Novais ile 1 yıllık kiralık olarak satın alma opsiyonuyla sözleşme imzalandı.

Alanyaspor, Braga'dan Joao Novais'i renklerine bağladı
Alanyaspor, Braga'dan Joao Novais'i renklerine bağladı
Alanyaspor, Braga'dan Joao Novais'i renklerine bağladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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