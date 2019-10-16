Jimnastiği bıraktığını duyuran Tutya Yılmaz kimdir?

16.10.2019 11:55

Sosyal medyada yayımladığı mesajla jimnastiği bıraktığını ilan eden Tutya Yılmaz, üniversiteye gideceği için böyle bir karar aldığını bildirdi. Yılmaz, 4 yaşında jimnastik yapmaya başlamış ve Türkiye'nin en genç, en yetenekli sporcularındandı. Tutya Yılmaz nereli? Tutya Yılmaz hayatı ve başarıları…

Jimnastiği bıraktığını böyle duyurdu

TUTYA YILMAZ KİMDİR?

Başarılı sporcu, 4 Haziran 1999 tarihinde İstanbul Bakırköy'de dünyaya geldi. Jimnastik sporuna 2003 yılında 4 yaşında başladı. 2004 yılında İstanbul Cimnastik Kulübü'ne geçti. Büyük bir grupla çalışmaya başladı ve 2005 yılında lisanssız olarak yarışmaya girdi. Ancak yaşı çok küçük olduğundan şikayet üzerine yarışmadan çıkarıldı.

2005 yılında ilk yurt dışı kampımı Bulgaristan'da gerçekleştiren Yılmaz, 2006'da 8-9-10 yaşındaki sporcuların katılabildiği minik 2 kategorisinde sıralama dışı kaldı. 2006 yılı yurt dışı kampını Romanya'nın Oneşti Kent'inde Romanya Genç Milli Takımı Kampı'nda gerçekleştirdi. 2007 yılında lisanslı olarak yarışmaya başladı ve o yıl Türkiye Şampiyonu oldu. 16 yaşındayken Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti. Tutya, 50,831 toplam puanla 13. oldu.

EN GENÇ JİMNASTİKÇİ OLDU

İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen 46 th Artıstıc Gymnastıcs World Champıonshıps'te yarıştı ve Türkiye'nin Rio 2016 Olimpiyatları'nda temsil edilmesine yardımcı oldu. 2016 Yaz Olimpiyatları'na jimnastik dalında katılma hakkı kazanarak, olimpiyatlarda yer alan ikinci Türk kadın jimnastikçi oldu. Türk jimnastik tarihinde olimpiyata katılmaya hak kazanan en genç jimnastikçi oldu.