HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Jeremain Lens: Seyircisiz Galatasaray maçı, derbi hissiyatında geçmedi

"Maç ritmini yavaş yavaş yakalayama başladık""O dönemde ailemin yanında olmak önemliydi""Şükretmeyi öğrendik""Taraftarsız olunca iç sahada dengeler biraz değişebiliyor""Daha önce yaşadığımız bir durum olmadığı için bazı şeyleri öngöremiyoruz""Yapmamız gereken şey maçlarımızı kazanıp,...

Jeremain Lens: Seyircisiz Galatasaray maçı, derbi hissiyatında geçmedi
10.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:18

"Maç ritmini yavaş yavaş yakalayama başladık"

"O dönemde ailemin yanında olmak önemliydi"

"Şükretmeyi öğrendik""Taraftarsız olunca iç sahada dengeler biraz değişebiliyor""Daha önce yaşadığımız bir durum olmadığı için bazı şeyleri öngöremiyoruz""Yapmamız gereken şey maçlarımızı kazanıp, rakiplerimizi beklemek""Sergen hoca ile çalışmak güzel ve gerçekten önemli bir teknik direktör""Birlikte güzel sonuçlara ulaşabiliriz"OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Beşiktaş'ın Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens, Süper Lig'de kalan 8 haftanın seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili, "Garip bir durum. Şöyle ki; biz Galatasaray maçını da seyircisiz oynadık. Oradaki hissiyat gerçekten derbi maçı hissiyatı gibi değildi. Taraftarlar bizim için çok önemli. Bizim taraftarımız maç içinde bizi çok iten, destek veren bir taraftar grubu. O anlamda onların katkısı çok önemli. Şimdi bizde o destekten mahrum kalacağız" dedi.Pandemi sürecinde yönetimden aldığı izinle ülkesi Hollanda'ya gitmesiyle ilgili konuşan Jeremain Lens, "Türkiye'de aşağı yukarı 3 hafta yalnız geçirdim. Hollanda'ya gitmek, ailemle beraber olabilmek için önemliydi. O dönemde kimse bu durumun ne kadar süreceğini bilmiyordu. Kimsenin bir fikri yoktu. O dönemde ailemin yanında olmak güzeldi" diye konuştu."ŞÜKRETMEYİ ÖĞRENDİK"Pandemi sürecinde insanların birçok şeyin kıymetini anladığına dikkat çeken Hollandalı futbolcu, "Öncelikle şükretmeyi öğrendik. Normal koşullarda bir kısıtlama olmadığında her şekilde hayatın tadını çıkartabiliyorsunuz. İstediğinizi yapıyorsunuz; okula, işe gidebiliyorsunuz, ailenizle birliktesiniz, dışarı çıkabiliyorsunuz. Ama karantina döneminde bunlar zor hale geldi. İster istemez insanların bütün özgürlükleri elinden alındı. Bazı insanlar, sağlık endişesinden dolayı ailelerindeki insanları göremediler. Mesela ben; dikkatli, temkinli olmaya, ailemdeki yaşlı insanlarla temas kurmamaya çalıştım. Bu anlamda gerçekten zor bir dönemdi ama birçok şeyin kıymetini bilmeyi öğrendik bence" ifadelerini kullandı."YENİ YEMEKLER YAPMAYA BAŞLADIM"Karantinada yemek yapma konusunda kendini geliştirdiğini ifade eden Lens, "Ben yemek yapmayla ilgili yeteneğimi içten içe biliyordum. Ben kuzenimle yaşıyorum. Genelde yemekleri o yapıyor ya da dışardan söylüyoruz. Bu dönemde hem yeni yemekler yapmaya hem de daha önceden yaptıklarımı daha iyi yapmaya başladım. Mesela, televizyon izlemeden önce biraz yemek yapıyordum, sonra televizyon izliyordum, sonra yeniden yemek yapıyordum. O yemeği yalnız yiyordum. Aileden, eşten, dosttan kimse yoktu. Ama bir anlamda benim için iyi oldu. Daha iyi bir şef haline geldim" şeklinde konuştu."SEYİRCİSİZ GALATASARAY MAÇI, DERBİ HİSSİYATINDA GEÇMEDİ"Mart ayında son olarak oynadıkları Galatasaray maçının seyircisiz oynandığı için derbi havasında geçmediğini söyleyen Lens, şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 2-3 haftadır takım halinde idmanlar yapıyoruz. Gayet iyi gidiyor. Hem iyi  antrenmanlar yaptık hem de yavaş yavaş maç temposunu yakalamaya başladık. Cumartesi günü de ilk maça çıkacağız. Garip bir durum. Şöyle ki; biz Galatasaray maçını da seyircisiz oynadık. Oradaki hissiyat gerçekten derbi maçı hissiyatı gibi değildi. Taraftarlar bizim için çok önemli. Bizim taraftarımız maç içinde bizi çok iten, destek veren bir taraftar grubu. O anlamda onların katkısı çok önemli. Şimdi bizde o destekten mahrum kalacağız. O destekten mahrum olunca, kendi yeteneklerimize, kalitemize daha çok odaklanma durumunda kalacağız. Ancak stada gelemeseler de nerede olurlarsa olsunlar, bizi  kalpten desteklemeye devam edecekler. Şu an önemli, hala bir hedefimiz var. Ligde hala yapabileceğimiz şeyler var. Belirli bir amacımız var, bu amacı gerçekleştirirsek zaten taraftarlarımızı gururlandırmak, onları mutlu etmek için bir sebebimiz olur.""TARAFTARSIZ OLUNCA İÇ SAHADA DENGELER BİRAZ DEĞİŞEBİLİYOR"Seyircisiz oynanacak maçların iç sahada performansı etkileyebileceğine dikkat çeken tecrübeli futbolcu, "Taraftar etkisi olmayınca iç sahadaki dengeler biraz değişebiliyor. Ama bu kesinlikle bir bahane olamaz. Sonuçta biz Beşiktaşız. Kaliteli bir takımsak performansımızı her koşulda yukarıda tutmamız gerekiyor. Ligin kalan bölümünde iyi bir sonuç elde etmek için önümüzde hala bir fırsat var" dedi."DAHA ÖNCE YAŞADIĞIMIZ BİR DURUM OLMADIĞI İÇİN BAZI ŞEYLERİ ÖNGÖREMİYORUZ"Futbol kariyerinde daha önce hiçbir zaman 3 aylık bir ara olmadığını söyleyen Lens, "Ancak burada şöyle bir şey var. Rakiplerimiz için de aynı şey söz konusu. Şimdi hava ısınıyor, bunun öyle ya da böyle etkisi olacak. Ama maçlar nispeten geç saatte oynanacak. Daha önce yaşadığımız bir durum olmadığı için bazı şeyleri öngöremiyoruz" şeklinde konuştu."YAPMAMIZ GEREKEN ŞEY MAÇLARIMIZI KAZANIP, RAKİPLERİMİZİ BEKLEMEK"Kendi maçlarını kazanarak, rakiplerinden puan kaybı beklemeleri gerektiğinin altını çizen Hollandalı futbolcu, "Az öncede söyledim, hala hedeflerimiz var. Ama şampiyonluktan bahsedeceksek biraz şanlı olmamız gerekebilir. Ama Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gibi gerçekçi hedefler de var. Ne olacağını bilemezsiniz. Biz tüm maçlarımızı kazanırsak, rakiplerimizin puan kaybetmesi durumunda, bir şansımız olabilir. Burada bizim yapmamız gereken şey maçlarımızı kazanıp, rakiplerimizi beklemek" ifadelerini kullandı."SERGEN HOCA İLE ÇALIŞMAK GÜZEL VE GERÇEKTEN ÖNEMLİ BİR TEKNİK DİREKTÖR"Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın'ın futbolcularla nasıl iletişim kuracağını çok iyi bildiğini belirten Lens, şöyle konuştu: "Kariyerim boyuncu birçok teknik direktörle çalıştım. Sergen hocanın şöyle farklı bir yeri var. Hem üst düzey futbol oynamış hem de şu anda teknik direktörlük yapan ender insanlardan birisi. Sonuçta 70'lerden, 80'lerden kalan bir insan değil. Oyuncuyla nasıl iletişim kurması gerektiğini çok iyi bilen, antrenmanda bir şey açıklaması, anlatması gerektiği zaman bunu nasıl anlatacağını, anlatırken o deneyimi gösterebilen bir teknik direktör. Onla çalışmak güzel ve gerçekten önemli bir teknik direktör.""BİRLİKTE GÜZEL SONUÇLARA ULAŞABİLİRİZ"

Son olarak karantina döneminde birçok eski dizi ve filmi izlediğini söyleyen Jeremain Lens, taraftarlardan da kalan haftalarda destek istedi. Hollandalı tecrübeli futbolcu sözlerini şöyle noktaladı: "Bizi desteklemeye devam ettiklerini biliyoruz. Biz sahada elimizden geleni yapıyoruz. Onlardan da sahada dışında bize destek olmalarını rica ediyoruz. Birlikte güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Bu dönemde birliktelik her şeyden önemli. Beşiktaş ailesi olarak erişebileceğimiz bir hedef var. Birlikte bu hedefe erişelim."

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu Spor
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım Spor
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım
Alp Yalman 'Gel başkan ol' teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi Spor
Alp Yalman "Gel başkan ol" teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak Spor
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak
Stoke City hocasının korona testi pozitif çıktı, Manchester United'la oynanacak hazırlık maçı dakikalar kala iptal oldu Spor
Stoke City hocasının korona testi pozitif çıktı, Manchester United'la oynanacak hazırlık maçı dakikalar kala...
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur Spor
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı konuşulan Sneijder'den ilk açıklama: Şu an futbolculara rehberlik yapıyorum
Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı konuşulan Sneijder'den ilk açıklama: Şu an futbolculara rehberlik...
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm
Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm
Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Survivor sonrası cinsel ilişkisiyle olay olan isim, yengesini kızdırdı
Survivor sonrası cinsel ilişkisiyle olay olan isim, yengesini kızdırdı
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Ada Hegerberg, 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu
Ada Hegerberg, 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
Kalça şampiyonu fenomenden, taraftarı heyecanlandıran vaat!
Kalça şampiyonu fenomenden, taraftarı heyecanlandıran vaat!
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri
Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti
Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Inter'e transferimiz Türk futbolu adına çok önemliydi
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Inter'e transferimiz Türk futbolu adına çok önemliydi
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli'nin satın almak istediği Toulouse, küme düşmekten kurtuldu
F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli'nin satın almak istediği Toulouse, küme düşmekten kurtuldu
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Berat Albayrak Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Fatma Girik Hande Erçel Kenan Doğulu
Spor Tamer Tuna Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Jeremain Lens: Seyircisiz Galatasaray maçı, derbi hissiyatında geçmedi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 11:18:40. #1.15#
title