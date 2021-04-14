Jeopark Kula Belediyespor, Play-Off Etabına Hızlı Başladı
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Jeopark Kula Belediyespor, Play-Off Etabına Hızlı Başladı

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Jeopark Kula Belediyespor, Play-Off Etabına Hızlı Başladı

4. sırada tamamlayarak Play-Off etabına hak kazanan Jeopark Kula Belediyespor, final müsabakaları kapsamında Muğla ekibi Milas Belediyepsor ile karşı karşıya geldi.

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Ankara Başkent Spor Salonu'nda oynanan mücadelede, 23-25, 21-25, 26-28 set skoruyla final turunun ilk müsabakasından galip ayrılan taraf Jeopark Kula Blediyespor oldu.

Final müsabakaları kapsamında ilk maçından galip ayrılan Jeopark Kula Belediyespor, Efeler ligine yükselme müsabakaları kapsamında, 15 Nisan Perşembe günü Saat: 12.00'de Hatay Büyükşehir Belediyespor ile 16 Nisan Cuma günü saat:11.00'de Cizre Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Bültenler

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