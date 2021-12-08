Japonya'nın kuzeydoğusunda 5 büyüklüğünde deprem oldu - Haberler
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Japonya'nın kuzeydoğusunda 5 büyüklüğünde deprem oldu

Japonya'nın kuzeydoğusunda 5 büyüklüğünde deprem oldu
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

??????? Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

??????? Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, kuzeydoğudaki Fukuşima açıklarında yerel saatle 16.22'de 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

50 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, çevre eyaletler Miyagi, Aomori ve İwate'de hissedildi.

JMA, depremin tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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