Japonya'nın kuzeydoğusunda 5 büyüklüğünde deprem oldu
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
??????? Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
??????? Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, kuzeydoğudaki Fukuşima açıklarında yerel saatle 16.22'de 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
50 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, çevre eyaletler Miyagi, Aomori ve İwate'de hissedildi.
JMA, depremin tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.
AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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