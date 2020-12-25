Japonya'da, Noel'de KFC çılgınlığı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
BBC

Japonya'da, Noel'de KFC çılgınlığı

25.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:01
Japonya'da, Noel'de KFC çılgınlığı

Her yılbaşında kızarmış tavuk zinciri Kentucky Fried Chicken'dan milyonlarca kızarmış tavuk siparişi veren Japonların bu farklı Noel ritüeli ülkede yaşayan yabancılar tarafından şaşkınlıkla izleniyor.

Her Noel'dekızarmış tavuk zinciri Kentucky Fried Chicken (KFC)'den milyonlarca kızarmış tavuk siparişi veren Japonların bu farklı Noel ritüeli ülkede yaşayan yabancılar tarafından şaşkınlıkla izleniyor.

KFC'nin sadece 24-25 Aralık tarihlerinde Noel'e özel çıkardığı sınırlı "parti menüsü" büyük boy kızarmış tavuk sepeti, lahana salatası, yılbaşı tatlısı ve bir içecekten oluşuyor.

Japonya'da bu menüyü almak için o tarihlerden en az bir-iki gün önce 24 saat dükkanın dışında sırada beklemeyi göze alanlar var.

Bu çılgınlığın geçmişi, 1980'lerin ortasında akıllı bir KFC şube müdürünün başlattığı kampanyaya dayanıyor.

O yıllarda hızlı küreselleşmenin de etkisiyle refahı artmaya başlayan Japon toplumu, Amerikan mallarına aşırı ilgi gösteriyordu.

Bugün ucuz bir yemek alternatifi olan kızarmış tavuk gibi bir fast-food ürün bile İkinci Dünya Savaşı'nda çok açlık çekmiş bir kuşak için lüks sayılıyordu.

Bir rivayete göre o sıralarda Japonya'nın ilk KFC dükkanının müdürü olan Takeshi Okawara, Amerikalıların geleneksel yılbaşı yemeği olan fırında kızarmış hindiyi tavuk zannederek kızarmış tavuk menüsünü piyasaya sürüyor.

Fonda Noel müzikleri eşliğinde aile ile geçirilen yılbaşı temalı reklam kampanyası da çok tutulunca, Okawara aşırı bir taleple karşılaşıyor.

6 günde 60 milyon dolardan fazla ciro

Bunda, Japonların KFC'ninkine benzer şekilde yağda kızartılmış karaage adlı tavuk kızarmasına benzer bir yemeğin zaten mevcut olması da etkili elbette.

KFC'nin verdiği rakamlara göre bu menü sayesinde Japonya'daki KFC'ler her yıl 20-25 Aralık arasındaki altı günde 60 milyon dolardan fazla ciro yapıyor.

24-25 Aralık tarihindeki yoğun talep nedeniyle, KFC dükkanları o günlerde dükkandan satışı kapatıp, sadece sırada beklemek istemeyen ve önceden sipariş verip siparişi teslim için dükkana uğrayanları ağırlıyorlar.

KFC şu an sadece 2021 yılbaşı için kızarmış tavuk siparişlerini kabul ediyor.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Miray Daner Furkan Palalı İbrahim Büyükak
Spor Vitor Hugo Mustafa Er Sergen Yalçın Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Türk Bakan İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya'da, Noel'de KFC çılgınlığı | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 14:01:39. #1.14#
title