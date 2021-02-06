Japonya'da kuş gribi alarmı: 410 bin tavuk itlaf edilecek

Japonya'nın Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski nedeniyle 410 bin tavuğun itlaf edileceği duyuruldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun da içerisinde bulunduğu Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski olduğu ve bu nedenle 410 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı. Japon medyası, Chiba bölgesi yetkililerinin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden tavukların itlaf edilme işlemi için yardım istediğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı