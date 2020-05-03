Japonya'da, Covid-19 taşıyan hastalara otellerde robotlar yardımcı oluyor
03.05.2020 22:06 | Son Güncelleme: 03.05.2020 22:06
Japonya’da Covid-19 virüsü taşıyan ancak sağlık durumu çok ciddi olmayıp hastane yerine otellerde ağırlanan hastalara, robotlar hizmet veriyor.
Japonya'da Covid-19 virüsü taşıyan ancak sağlık durumu çok ciddi olmayıp hastane yerine otellerde ağırlanan hastalara, robotlar hizmet veriyor.
Teknoloji devi Japonya, bu şekilde yapay zeka alanındaki deneyimlerini, Covid-19 salgınıyla mücadelede kullanma yoluna gidiyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com