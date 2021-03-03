Japonya'da 1 trilyon dolarlık 2021 genel mali yılı bütçesi Temsilciler Meclisinde onaylandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Japonya'da 1 trilyon dolarlık 2021 genel mali yılı bütçesi Temsilciler Meclisinde onaylandı

03.03.2021 07:41 | Son Güncelleme: 03.03.2021 07:44
Japonya'da 1 trilyon dolarlık 2021 genel mali yılı bütçesi Temsilciler Meclisinde onaylandı

Japonya'da Temsilciler Meclisi (Şuugiin) 106,61 trilyon yenlik (1 trilyon dolar) rekor seviyedeki 2021 mali yılı bütçe taslağını onayladı.

Japonya'da Temsilciler Meclisi (Şuugiin) 106,61 trilyon yenlik (1 trilyon dolar) rekor seviyedeki 2021 mali yılı bütçe taslağını onayladı.

Şuugiin, büyük sosyal yardım paketleri, savunma masrafları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini kapsayan 2021 mali yılı genel bütçe taslağını kabul etti.

Bu kapsamda sosyal güvenlik hizmetlerine 35,84 trilyon yen (335 milyar dolar); savunma harcamalarına 5,34 trilyon yen (49,9 milyar dolar) ayrılacak.

Kovid-19'un etkilerine karşı önlem almayı planlayan hükümet, olası ekonomik gerileme ya da sağlık krizlerine karşı kullanmak üzere 5 trilyon yeni (46 milyar dolar) kenarda tutacak.

Bütçenin finanse edilmesi için 43,60 trilyon yen (408 milyar dolar) yeni tahvil ihraç edilmesi planlanıyor.

Kyodo ajansının haberinde, ülkenin yıllık mali bütçesinin son 9 yıldır sürekli artış gösterdiğini ve son 3 yıldır 100 trilyon yen (935 milyar dolar) seviyesini aştığını kaydetti.

Şimdiye kadarki en yüksek hacimli 2021 bütçe taslağının 1 Nisan'dan önce Danışman Meclisinden (Sangiin) onay alması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Özlem Zengin Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Tarkan Hakan Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Cüneyt Çakır Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya'da 1 trilyon dolarlık 2021 genel mali yılı bütçesi Temsilciler Meclisinde onaylandı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 07:44:50. #1.15#
title