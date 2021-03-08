Jandarmadan Kadınlar Gününde şehit annesine karanfil
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Jandarmadan Kadınlar Gününde şehit annesine karanfil

08.03.2021 23:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:15
Jandarmadan Kadınlar Gününde şehit annesine karanfil

Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında şehit annesini ziyaret ederek karanfil takdim etti.

Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında şehit annesini ziyaret ederek karanfil takdim etti.

Selendi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 1993 yılında Bingöl Sancaklı Karakolunda şehit düşen Jandarma Er Ekrem Çimen'in Selendi Terziler Mahallesinde ikamet eden annesi Cemile Çimen'i 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ziyaret ederek karanfil verdi. Jandarma personeli, şehitlerin emaneti olan annelerin kendilerine emanet olduğunu ve şehit annesini böyle bir günde yalnız bırakmak istemediklerini belirtti.

Şehit Annesi Cemile Çimen ise jandarma personeline teşekkür ederek "Her zaman askerlerimiz bizleri ziyaret ederek yalnız bırakmıyor. Allah onlardan razı olsun. Rabbim onları korusun." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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