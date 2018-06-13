Samsun Valisi Osman Kaymak, Jandarma Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymak, mesajında, iç güvenlik birimlerinden biri olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın ülkenin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliğinin sağlanması için sarsılmaz bir inançla, millet ve vatan sevgisiyle görev yaptığına işaret etti.

Gücünü yasalardan, desteğini Türk milletinden alan Jandarma Teşkilatı'nın vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev anlayışıyla daima takdiri hak ettiğini vurgulayan Kaymak, aynı zamanda hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere her geçen gün daha da bağlılık göstererek milletin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başardığını anlattı.

Köklü geçmişinden beri yüksek ruh ve şuurla görev yapan Jandarma Teşkilatı'nın suç ve suçlu ile mücadelede gösterdiği üstün başarı ile verdiği sosyokültürel hizmetlerle de halk ile devlet arasında önemli bir köprü görevi oluşturduğuna dikkati çeken Kaymak, şunları kaydetti:

"1839 yılında kurulan, gelişen güçlü yapısı, eğitim düzeyi ve teknolojik donanımıyla kıvanç duyduğumuz Jandarma Teşkilatı'mızın görev ve sorumluluklarını, bugün olduğu gibi gelecekte de aynı bilinçle ve kararlılıkla sürdüreceğine ve başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Jandarma Teşkilatı'mızın 179. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum."