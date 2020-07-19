Jandarma karakoluna pompalı tüfekle ateş açan kişi yakalandı Alkollüydüm,... Jandarma karakoluna pompalı tüfekle ateş açan kişi yakalandı: Alkollüydüm, hatırlamıyorum Kütahya'da Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı'na, otomobille gelerek elindeki pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan ve ormanlık alanda polis ile jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanan Gürkan K.

Jandarma karakoluna pompalı tüfekle ateş açan kişi yakalandı: Alkollüydüm, hatırlamıyorum

Kütahya'da Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı'na, otomobille gelerek elindeki pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan ve ormanlık alanda polis ile jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanan Gürkan K. ilk ifadesini verdi. Alkollü olduğunu söyleyerek olay anlarını hatırlamadığını iddia eden Gürkan K., "Çok fazla alkol almıştım, sağı solu dağıtmışım. Ne yaptığımızı hatırlamıyorum. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Şüpheli Gürkan K.'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

VALİLİK: TERÖR ŞÜPHESİ YOK

Öte yandan Gürkan K.'nın saklandığı ormanda yakalandığı anların cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polis ve jandarma ekiplerinin pompalı tüfekle birlikte yakaladığı Gürkan K.'nın ekipler eşliğinde araca götürüldüğü görülüyor. Kütahya Valiliği de internet sitesinden yaptığı duyuruda olayda terör şüphesi olmadığını açıklayıp, adli sürecin devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: DHA