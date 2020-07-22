Jandarma ekipleri 51 kök kenevir bitkisi ele geçirdi
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Jandarma ekipleri 51 kök kenevir bitkisi ele geçirdi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat'ın Sorgun İlçesi Sarıhacılı Köyünde İ.Y., isimli şüphelinin evinin bahçesinde 51 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Jandarma ekipleri 51 kök kenevir bitkisi ele geçirdi
22.07.2020 12:44 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:48

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat'ın Sorgun İlçesi Sarıhacılı Köyünde İ.Y., isimli şüphelinin evinin bahçesinde 51 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun İlçesi Sarıhacılı köyünde İ.Y. isimli şüphelinin evinde yasa dışı kenevir ektiği duyumu aldı. Jandarma ekipleri olay ile ilgili adli makamlara bilgi verilerek bahse konu şüphelinin ev ve eklentilerinde yaptığı aramada İ.Y., isimli şüphelinin evinin bahçesinde bulunan mısır bitkilerinin arasında ekili halde 51 kök kenevir bitkisi, sakız kutusu içerisinde 5 gram kenevir tohumu ile ev içerisinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli İ.Y., gözaltına alınırken, kenevir bitkisi imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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