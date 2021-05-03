İzmitli esnaflara harç, eğlence vergisi ve kira müjdesi
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İzmitli esnaflara harç, eğlence vergisi ve kira müjdesi

İzmitli esnaflara harç, eğlence vergisi ve kira müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmit Belediyesi, Mayıs'ta tüm esnaftan harç ve eğlence vergisi ile kiracısı olan esnaftan kira almayacak.

İzmit Belediyesi, Mayıs'ta tüm esnaftan harç ve eğlence vergisi ile kiracısı olan esnaftan kira almayacak.

Pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan esnaflar için bir destek paketini daha hayata geçiren İzmit Belediyesi, Mayıs'ta tüm esnaftan işgal harcı ve eğlence vergisi ile kiracısı olan esnaflardan kira almayacak. Pandeminin etkisini bir nebze olsun hafifletmek isteyen İzmit Belediyesi, mayıs ayında tüm esnaflardan işgal harcı alınmayacak ayrıca İzmit Belediyesi kiracısı olan kafe ve restoranlar, taksi durakları, büfeler, simitçi, mısırcı, kestanecilerden kira ve işgal harcı ile kafe-restoranlardan eğlence vergisi almayacak.

Yaklaşık bir senedir gayrimenkullerinde kiracı olan esnaftan kira almayan İzmit Belediyesi, bu desteğini mayıs ayında da sürdürecek. Korona virüsle mücadele kapsamında birçok uygulamaya ve çalışmaya imza atan İzmit Belediyesi, ekonomik anlamda da esnafa yardım eli uzatmaya devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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