İzmit'te sokak hayvanları aç kalmıyor İzmit Belediyesi, hafta sonu kentte uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle beslenme sıkıntısı yaşayan sevimli dostlarımız sokak hayvanlarını unutmadı.

İzmit Belediyesi, hafta sonu kentte uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle beslenme sıkıntısı yaşayan sevimli dostlarımız sokak hayvanlarını unutmadı.

İzmit Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kentte uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Bu kapsamda Belediye ve Ekolojik Yaşam Derneği işbirliğinde kentin birçok noktasında kedi ve köpekler için mama dağıtılarak besleme noktalarına bol miktarda mama bırakıldı.

Vatandaşları sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, "İzmit Belediyesi olarak sokaktaki dostlarımızın her zaman yanındayız. Salgın döneminde sokakta yiyecek bulmakta zorlanan sevimli dostlarımız için ekstra çaba gösteriyoruz. Onların aç ve susuz kalmasına gönlümüz razı olmayacağı için düzenli olarak mama dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Hemşerilerimin de bu konuda duyarlı davranacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA