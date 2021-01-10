İzmit'in cadde ve sokaklarına kadın eli değdi

İZMİT şehir merkezinde sokaklara kadın eli değdi. Kadın temizlik işçileri sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezini temizledi. Vatandaşlardan çok güzel tepkiler aldığını söyleyen temizlik görevlisi Banu Yoldaş, "Gün doğar doğmaz sokağa girdiğimde beni görenler 'Çöpçüler kraliçesi geldi' diyorlar. Kadın elinin değmesinden memnunlar" dedi.

İzmit Belediyesi'nde 2 hafta önce 10 kadın temizlik görevlisi işe başladı. Koronavirüs nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar boş kalırken, kadın temizlik görevlileri ise kent merkezinde temizlik yaptı. Kadın temizlik görevlileri sayesinde İzmit'in cadde ve sokaklarına kadın eli değdi.

'ÇÖPÇÜLER KRALİÇESİ GELDİ'Kendilerini gören esnaf ve vatandaşlarca 'Çöpçüler kraliçesi geldi' diye karşıladıklarını söyleyen temizlik görevlisi Banu Yoldaş, "İnsanların çok güzel tepkileri oluyor bizi görünce, hatta bazı esnaf biz o sokakta çalışmaya başlayınca 'Bu sokağa artık erkekler girmesin' diyor. Biz kadınların temizliğini daha çok beğeniyorlar. Gün doğar doğmaz sokağa girdiğimde beni gördükleri zaman 'Çöpçüler kraliçesi geldi' diyorlar. Kadın elinin değmesinden memnunlar, özellikle sokağı bizim temizlememizi isteyenler var" dedi.'İZMİT SOKAKLARI SİZİNLE GÜZELLEŞTİ'Semra Sevimli ise, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle herkes evindeyken biz de ekmeğimizin peşinde çalışıyoruz. Temizlik yapıyoruz, cadde ve sokakları temizliyoruz arkadaşlarımla beraber. Kadın olarak sokaklarda temizlik yapmanın bazı zorlukları da var. Sabahın erken saatlerinde görevimize başlıyoruz, hava o saatlerde hala karanlık oluyor. Gün doğmadan biz başlamış oluyoruz ama işimizi de severek yapıyoruz. Gören vatandaşlar bize, 'İzmit sokakları sizinle güzelleşti' diyerek teşekkür ediyor" diye konuştu.Sokağını temizledikleri esnafın kendilerinden memnun olduğunu belirten Duygu Kabataş, şöyle konuştu: "Temizlik işlerine 2 hafta önce başladık. Sokağını temizlediğimiz esnaf bizden memnun, 'Kente kadın eli değdi' diyorlar. Bize başımızın tacısınız diyen var. Yeri geldi ıslandık, yeri geldi üşüdük ama ekmeğimizin peşinde olduğumuz için her türlü zorluğa katlanacağız. Biz de çalışmak istiyoruz, erkeklerin yapabildiği şeyleri kadınların da yapabildiğini göstermek istiyoruz. Bu nedenle elimizden gelenin fazlasını yapmak istiyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ