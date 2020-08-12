İzmir Valisi Köşger: "İzmir, potansiyelinin üçte birini kullanıyor"
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İzmir Valisi Köşger: "İzmir, potansiyelinin üçte birini kullanıyor"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentin potansiyelinin ancak üçte birini kullanabildiğini, turizm, tarım ve sanayide gidilecek çok yolun bulunduğunu ifade etti.

İzmir Valisi Köşger:
12.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:02

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentin potansiyelinin ancak üçte birini kullanabildiğini, turizm, tarım ve sanayide gidilecek çok yolun bulunduğunu ifade etti.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Köşger başkanlığında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde yapıldı.

Toplantıda konuşan Köşger, olağanüstü dönemlerden geçildiğini, bu sürecin atlatılmasında esnafın büyük desteğini gördüklerini söyledi.

"Esnaf kardeşlerimize salgın döneminde 'kapatın mekanlarınızı' dedik. Hiç itiraz etmeden milletin sağlığı, ülkenin selameti için kapattılar." diyen Köşger, yeni normale uyum konusunda da tüm esnaf ve vatandaşların desteğini beklediklerini aktardı.

Bir an önce eski normale dönmek istediklerini aktaran Köşger, maske, sosyal mesafe ve hijyene özen gösterilmesini beklediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin genç nüfusuyla önemli bir potansiyeli barındırdığını, her yıl 1,5 milyon gencin iş piyasasına katıldığını belirten Köşger, iyi eğitilmiş, kalifikasyonu yüksek, sadece ülkede değil dünyada da talep gören gençlerin yetiştirilmesi gerektiğine işaret etti.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun kentte iş piyasasının doğru yönetilmesi, iş talep eden her gencin mutlu olacağı işi bulmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yaptığını dile getiren Köşger, "Her bir insanı mutlu, evine ekmek götürür, çoluğunu çocuğunu geçindirir, tatile gideceği imkanı olacak şekilde refah düzeyini yakalamamız lazım. İzmir'de bunun çok güzel imkanları var, potansiyelleri var. İzmir, Türkiye'nin en büyük ekonomilerinden birine sahip. Potansiyelinin üçte birini kullanıyor. Turizm alanında gidilecek çok yol var. Sanayide, tarımda yapılacak çok iş var. İvme de yakalanmış, daha iyi hale getirmek için çabalayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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