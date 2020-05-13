İZMİR Parklara gitmek yerine hastanelerdeki yakınlarına koştular Parklara gitmek yerine hastanelerdeki yakınlarına koştular KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında uzun süredir sokağa çıkma kısıtlamasında olan 14 yaş altı çocuklar, bugün 11.00 ve 15.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına uyarak sokağa çıktı.

Parklara gitmek yerine hastanelerdeki yakınlarına koştular KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında uzun süredir sokağa çıkma kısıtlamasında olan 14 yaş altı çocuklar, bugün 11.00 ve 15.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına uyarak sokağa çıktı. Dışarı çıkan miniklerin çoğunluğu soluğu parklarda alırken, bazıları ise sağlık çalışanı olan anne ve babalarını, tedavisi süren aile büyüklerini ziyaret etti. Uzun sürenin sonunda sevdikleriyle hastane bahçesinde bir araya gelen çocuklar duygu dolu anlar yaşadı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, salgının halk sağlığı için oluşturduğu riski yönetebilmek adına 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip kişiler ile 20 yaş altı kişilere geçici olarak sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bir ayı aşkın süredir sokağa çıkma kısıtlamasında olan 14 yaş altı çocuklara bugün, 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Dışarı çıkan miniklerden bazıları kısıtlama kalkınca soğuğu parklarda aldı. Bazıları ise hastane çalışanı olan ebeveynlerini, bazılarıysa tedavisi süren aile büyüklerini ziyaret etti. Uzun sürenin sonunda hastane bahçesinde bir araya gelen aileler duygu dolu anlar yaşadı.

'İKİZLERİNE KAVUŞTU'

İzmir'de özel bir hastanede kadın doğum uzmanı olarak çalışan Doktor Emre Canverenler ve aynı hastanede radyoloji uzmanı olan eşi Doktor Semiha Canverenler'i 4 yaşındaki ikizleri Sanat ve Aren, hastane bahçesinde karşıladı. Bakıcıları tarafından hastaneye getirilen minikler, anne ve babalarıyla bir araya gelince mutluluklarını gizleyemedi. Doktor Emre Canverenler, "Çocuklarımızı gördüğümüze çok sevindik. Birbirimizle kucaklaştık. Yaklaşık iki aydır evdeler ve hiç dışarı çıkmadılar. Bugün ilk defa böylesine güzel bir havada bizleri ziyarete geldiler. Bizler için de güzel bir sürpriz oldu. Biz doktor olduğumuz için hastane ortamına ve ambulanslara meraklılar. Bugün bir araya gelince bize bir an önce yüzmeye gitmek istediklerini söylediler. Birlikte keyifli anlar yaşadık. Salgın döneminde bizler de ailemiz açısından çok tedirgin anlar geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Evde de olabildiğince dikkat ediyoruz. Küçük oldukları için zorlansak da eskisi kadar yakınlaşmamaya çalışıyoruz. Eskisi gibi rahat rahat öpüp koklamak istiyoruz ama onların sağlığı için bu fedakarlığa katlanıyoruz" dedi.

'ONLARI GÖRMEK ÇOK GÜZELDİ'

İkizleriyle bir araya gelen Doktor Semiha Canverenler ise, "Bu süreçte sosyal mesafeyi korumak özellikle anne ve çocuk için çok zor oldu. Bizler en uygun şartlarda bu mesafeyi sağlamaya ve onları da çok yıpratmamaya çalışıyoruz. Eve gittiğimizde tamamen dezenfekte oluyoruz. Artık onlar da yavaş yavaş bu duruma alıştılar. Bugün onları görmek çok güzeldi. Onlar da dışarı çıkmayı çok özlemişlerdi. Temiz hava almak çocukların psikolojisini değiştiriyor evde bu ortamı sağlamak çok mümkün olmuyor. Benim avantajım ikiz olmalarıydı. İkiz oldukları için çok fazla arkadaş aramadılar ancak sosyal gelişimleri adına park ve bahçelerde de vakit geçirmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

'TEDAVİ GÖREN DEDESİNİ HASTANENİN CAMINDAN GÖRDÜ'

Öte yandan bazı çocuklar ise kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte hastanede tedavisi süren uzun süredir görmediği aile büyüklerini ziyaret etti. İzmir'de özel bir hastanede kalp damarları değiştiği için tedavi gören dedesi Halil Kerim Tüfekçi'nin ziyaretine giden 6 yaşındaki Derin Tüfekçi, dedesine hastanenin camından el salladı. Sokağa çıktığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Derin, "Bugün sabah erken kalktım çünkü çocuklar için sokağa çıkma günüydü ve bugün dedeme gittim. Dedeme geçmiş olsun diledim. Biraz daha iyiymiş. Annemler ile hastaneye geldik. Buradan sonra bisiklet sürmeye gideceğim. Bugün hava çok güzel parka gitmek için güzel bir gün" dedi.

3 BUÇUK YAŞINDAKİ ILGIN'DAN ANNESİNE SÜRPRİZ ZİYARET

Annesi yoğun bakım hemşiresi olan 3 buçuk yaşındaki Ilgın Kızılkaya ise, sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı günde babası tarafından annesinin çalıştığı hastaneye götürüldü. Annesini göreceğinden haberi olmayan küçük Ilgın, bir anda annesini karşısında görünce şaşkına döndü. Kızını gördüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen anne Songül Kızılkaya ise, "Beni göreceğini bilmiyordu babası ona güzel bir sürpriz yaptı. Tam iki aydır evden hiç çıkmadığı için bugün dışarı çıkmak eminim ona çok iyi geldi. Yalnızca beni bir anda karşısında ameliyat kıyafetleriyle görünce korktu çünkü onun korkmaması için genelde renkli, desenli maskeler takıyorum. İlk kez cerrahi maskeyle beni gördüğü için tedirgin oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA