İzmir iş dünyasının örnek işbirliği ile Dikili'ye dev proje

17.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 17.11.2019 10:19

Yıllık 5 milyar dolar tarım ürünü ihraç eden Ege Bölgesinin, tarımsal üretim ve ihracatını ikiye katlayacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluşu ile ilgili çalışmalar ilk meyvesini verdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (TDİOSB) kuruluş kararını imzaladı.



İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri arasında 20 Kasım 2018 tarihinde imzalanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Kuruluş Protokolü ile başlayan süreç daha bir yılını doldurmadan 7 Kasım itibariyle İzmir Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşu ile sonuçlandı.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müjdeyi 3. Ege Ekonomik Forum'unda verdi. Bakan Pakdemirli, Dikili OSB'nin kuruluşu kararını imzaladığını belirterek, projenin İzmir'e hayırlı olmasını diledi. Bakan Pakdemirli ayrıca, Menderes ve diğer ilçelerdeki tarım OSB'leriyle ilgili çalışmaların da yoğun şekilde sürdüğünü ifade etti.



"Ortak iş yapma kültürü, İzmir'e katkı sağladı"



Geçen yıl gerçekleştirilen oda seçimlerinin ardından İzmir iş dünyasında yakalanan ortak iş yapma kültürünün kente çok önemli bir proje daha kazandırdığını belirten İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, bu işbirliği sayesinde Türkiye'nin en büyük tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin İzmir Dikili'de kurulacağını söyledi. Özgener şöyle konuştu:



"Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin desteği ile kentimizin tarım potansiyelini göz önünde bulundurarak İzmir'deki oda, borsa ve birlikler olarak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kurulması için ortak hareket ettik. Bir işbirliği protokolü imzalayarak ortak bütçe oluşturduk. Geleceğin stratejik sektörlerinin başında gelen tarım sektörü için Dikili TDİOSB'nin kuruluşunun gerçekleşmesi çok önemli bir dönüm noktasıdır. Kurulacak OSB'de jeotermal enerjiyle ısıtılacak modern ve teknolojik seralar yer alacak olup, Dikili'yi sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın en önemli teknolojik sera üssü haline getireceğiz. Bu projenin bir diğer anlamlı tarafı ise İzmir'de ortak proje yapma kültürünün ilk adımlarının atılıyor olmasıdır. İzmir'de ülkemize örnek teşkil eden bu birlik ve beraberlikle nice güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum. Projenin hayata geçmesi konusunda İzmir'e her türlü katkıyı sağlayan Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ve sürecin her aşamasında yanımızda olan İzmir Milletvekilimiz Atilla Kaya'ya da kentimiz ve projeye katkıları nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum." Kurucuların ortak kararı ile Dikili TDİOSB'nin Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak İZTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ali Osman Öğmen'in belirlendiğini açıklayan Özgener, Öğmen ve yönetim kuruluna da başarılar diledi.



"İhracat ve istihdamı artıracak"



Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da, Türkiye için büyük önem taşıyan tarımsal üretim ve gıda sanayi sektörlerinde katma değerli üretimi ve ihracatı artıracak, ortalama 3500 kişiye iş sağlayarak istihdama da katkı sunacak olan Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasına ilişkin kararın Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından imzalanmasının İzmir ve Ege Bölgesi için son derece önemli bir adım olduğunu söyledi. İzmir'de örnek bir güç birliği ve sinerji ile ulaşılan bu sonucun orta ve uzun vadede benzer organize sanayi bölgelerinin kurulmasının da önünü açtığını dile getiren Yorgancılar, "Böylelikle kurumlar arası ortak akıl ve işbirliği ile kısa zamanda olumlu sonuçların nasıl alınabildiği de görülmüş oldu. İzmir, bu ortak aklı çalıştırarak gelecek vizyonu doğrultusunda çalışır ise dünya şehri olma yolunda çok ciddi bir sıçrama sağlayacaktır. Tire ve Menderes'te kurulması öngörülen tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri için de aynı sinerji ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Tarım ve gıdanın yakın gelecekte en önemli ve stratejik sektörler olacağını ifade eden Yorgancılar, "Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin, gelecek on yıllar içinde global çapta en önemli ve stratejik sektörlerden biri olacak olan tarım ve gıdada ülkemizi dünya ölçeğinde ön palana çıkartacak olan projelerden biri olması dileklerimle, başta Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ve İzmir'de süreci birlikte yürüttüğümüz kurumların başkan ve yöneticileri olmak üzere şu ana kadarki süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Kestelli: "Umut verici bir adım"



İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir'deki iş dünyası STK'ları olarak ortak akılla atılan adımların bir bir hayata geçtiğini görmenin, kent adına umut verici olduğunu söyledi. Türkiye'nin 2023 yılında 150 milyar dolar tarımsal üretim, 40 milyar dolar tarımsal ihracat hedefi olduğunu vurgulayan Kestelli, bu hedeflere ulaşmak için bu tür adımların çok kritik olduğunu ifade etti. Kestelli, şunları söyledi: "Hedeflediğimiz tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinden ilki olan Dikili Sera İhtisas OSB'de artık faaliyet aşamasına geçtik. Diğer aday TDİOSB çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığının 2023 strateji belgesinde, faaliyete geçirilmesi beklenen tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi sayısı 12. Bu kapsamda Bakanlığımız, İzmir'de tarıma dayalı ihtisas OSB'lerin sayısını genişletme hedefinde. Destekleri için Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için tarımsal üretimde ölçek yükseltmeye ve tarımsal ticarette sistem oturtmaya ihtiyacı var. Tarım OSB'lerinin ve Ürün İhtisas Borsasının bu anlamda büyük katkı yapacağına inanıyorum. Tarım ve hayvancılık, İzmir'in ve elbette Türkiye'nin yeni başarı hikayesinin taşıyıcı kolonlarından biri olacak. Buna inancımız tam. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



"İhracata 1 milyar dolar katkı"



Türkiye'nin 2023 yılında 40 milyar dolar tarım ürünleri ihraç etme hedeflediğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise tarımsal ürün üretimi ve ihracatında lider olan Ege Bölgesinin Tarım OSB'ler ile liderliğini perçinleyeceğine dikkati çekerek, "Ege Bölgesi meyve sebze mamulleri, kuru meyve, zeytin ve zeytinyağı, su ürünleri, yaş meyve sebze, tütün, odundışı orman ürünleri, baharatlar, seracılık, süt ürünleri sektörlerinde üretimde ya da ihracatta Türkiye lideri durumunda. Dikili TDİOSB ve sonrasında Tire ve Menderes'te kurulacak TDİOSB'ler Ege Bölgesinde daha katma değerli tarım ürünleri ihracatına zemin hazırlayacak. Tarım OSB'ler Ege Bölgesi ihracatına ilk aşamada yıllık asgari 1 milyar dolar katkı sağlayacak, sonrasında Ege Bölgesinin tarım ürünleri ihracatın 10 milyar dolara taşınma yolculuğunda lokomotif görevi üstlenecek" diye konuştu.



Başkanlardan proje teşekkürü



Oda, borsa ve birlik başkanları, projenin hayata geçmesine katkı koyan isimlere de özel olarak teşekkür etti. Başkanlar "İzmir Dikili TDİOSB'nin kuruluş sürecinde projeyi Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planı'na koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, ortak bir projenin yapılması yönünde bizleri teşvik eden TBMM eski Meclis Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a, projeyi baştan bu yana destekleyen ve kuruluş onayına imzasını atan Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye, proje sürecine destek veren İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'ya, her zaman olduğu üzere projemize sahip çıkan İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a, Bakanlık adına projenin yürütücülüğü yapan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı ekibine, İzmir'deki oda, borsa ve birlik başkanları adına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.



Dikili TDİOSB hakkında



3 milyon 29 bin 818 metrekare büyüklüğündeki TDİOSB alanında, 1 milyon 800 bin metrekare modern seralar, 280 bin metrekare alanda bu seralarda üretilecek yaş sebze meyvenin işlenmesi, depolanması gibi endüstriyel faaliyetlerin gerçekleşeceği tesisler yer alacak. Sürdürebilir ve yenilenebilir enerji kaynağı olan jeotermal enerji ile ısıtılacak modern otomasyon sistemine sahip teknolojik seralarda yıllık 80 bin ton kaliteli yaş sebze ve meyve üretimini yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sunulması hedefleniyor. Dikili TDİOSB yaklaşık 3 bin 500 kişilik istihdam ile ülke ekonomisine de katkı sağlayacak. - İZMİR

Kaynak: İHA