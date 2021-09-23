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İzmir, Göbeklitepe'nin tarihine yolculuk yaptı

İhlas Haber Ajansı / Ceren Atmaca - Haberler | Kültür Sanat

İzmir, Göbeklitepe'nin tarihine yolculuk yaptı Göbeklitepe sergisi İzmir'de Sıra geceli, çiğ köfteli sergi açılışı Şanlıurfa 'nın Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen Göbeklitepe konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girmiş 63 fotoğraf, İzmir'de sıra gecesi ve çiğ köfte ikramı...

ŞANLIURFA (İHA) - İzmir, Göbeklitepe'nin tarihine yolculuk yaptı

Göbeklitepe sergisi İzmir'de

Sıra geceli, çiğ köfteli sergi açılışı

İZMİR - Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen Göbeklitepe konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girmiş 63 fotoğraf, İzmir'de sıra gecesi ve çiğ köfte ikramı organizasyonuyla sergilendi.

"Tarihin sıfır noktası" olarak belirtilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe konulu fotoğraf yarışması, geçen yıl Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi tarafından düzelendi. Yarışmada dereceye giren 63 fotoğraf ise İzmir'deki Kültürpark Sanat Galerisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılışta, Şanlıurfa'nın meşhur sıra gecesi sanatseverleri eğlendirirken, yine kentin yöresel lezzetlerinden olan çiğ köfte ikramı da yapıldı. Haliliye Belediyesi ve İzmir Şanlıurfalılar Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen serginin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Şanlıurfalılar Federasyonu Başkanı Ferit Mızraklı ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Sergi, 29 Eylül Çarşamba gününe açık kalacak.

İzmirlileri sergiyi gezmeye davet etti

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın selamlarını ileten Haliliye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Hamdi Çiçek, "12 bin yıllık tarih, İzmir'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Göbeklitepe'mizin fotoğraflarını, İzmir'de sıra gecesi ve çiğ köfte ikramı organizasyonu ile sergilemeye başladık. Göbeklitepe, 12 bin yıllık tarihi ile dünya tarihini altüst etmiş bir arkeolojik alan. UNESCO tarafından Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer almış bir eser. Bu heyecan uyandıran arkeolojik alanın yurtta ve tüm dünyada tanıtılması adına Haliliye Belediyesi olarak çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerimizin ve tanıtım faaliyetlerimizin arasında yer alan Göbeklitepe konulu fotoğraf yarışmasında derece almış eserler burada sergilenmeye başladı. Tüm İzmirlileri bu 63 fotoğrafı görmeye ve tarihe yolculuk yapmaya davet ediyoruz" dedi.

"Dünya markası olmasını istiyoruz"

Tüm yerli ve yabancı turistleri, insanlık tarihinin şekillendiği Göbeklitepe'yi, Şanlıurfa'yı ve Haliliye'yi görmeye davet ettiklerini belirten Çiçek, "Göbeklitepe, İngiltere'deki Stonehenge'ten 7 bin 500 yıl, Mısır piramitlerinden 7 bin yıl daha eski olan bir arkeolojik alan ve biz bu alanında dünya markası olmasını istiyoruz. Bugün Amerika'daki Birleşmiş Milletler Sergi Salonu'ndaki Göbeklitepe replikasının sergilenmesi bizleri gururlandırıyor. Biz bu tür girişimlerden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Büyük mutluluk duyuyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Haliliye Belediye Başkanımıza, Şanlıurfa Federasyon Başkanımıza, emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Çünkü insanlık tarihinin belki en önemli dönüm noktalarından biri, avcılık toplayıcılıktan yerleşik hayata geçtiği ilk alan burası. Bu bereketli topraklarda insanlık tarihini anlamak için bütün ipuçlarının sunulduğu bir alan. Bu alanın sergisinin İzmir'e taşınmasından büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sergiyi gezen ziyaretçiler, sıra gecesinde halay çekerek eğlendi.

İzmir, Göbeklitepe'nin tarihine yolculuk yaptı

İzmir, Göbeklitepe'nin tarihine yolculuk yaptı

İzmir, Göbeklitepe'nin tarihine yolculuk yaptı

İzmir, Göbeklitepe'nin tarihine yolculuk yaptı
İhlas Haber Ajansı / Ceren Atmaca - Son Dakika Haberleri
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