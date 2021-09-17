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İzmir'den Almanya'ya daha sonra Mardin'e uzanan bir hayat hikayesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
İzmir'den Almanya'ya daha sonra Mardin'e uzanan bir hayat hikayesi

Berlin'de yaşayan 4 çocuk babası Alexandre Schlienbecker, Türk ailesini Müge Anlı'da buldu.

Berlin'de yaşayan 4 çocuk babası Alexandre Schlienbecker, Türk ailesini Müge Anlı'da buldu. Programa annesine kavuşma umuduyla gelen genç adam; hem annesi, hem babası, hem de 19 kardeşi ile canlı yayında kavuştu.

Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan ve Alman bir aile tarafından büyütülen Alexandre Schlienbecker, Türk filmlerini aratmayacak hikayesiyle Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın programına konuk oldu. 4 çocuk babası 35 yaşındaki genç adamın Müge Anlı'ya başvururken tek arzusu, 20 Mayıs 1988 tarihinde kendisini İzmir'de camii avlusuna bırakan annesini bulmaktı. Alexandre Schlienbecker, aslında Türk bir ailenin çocuğuydu ve adı Vedat'tı. Ancak anne ve babasının yaşam şartları nedeniyle ona bakamaz hale gelip; en güvenli olduğu düşünülen yere, camii avlusuna terk edilmişti.

Müge Anlı'nın dünkü canlı yayında hayat hikayesini anlatan ve biyolojik ailesinin ona verdiği Vedat ismini kullanmaya başladığını söyleyen Alexandre Schlienbecker; "Annem, çok zor durumdaymış ve beni bırakmış. Daha sonra beni büyüten ailem, evlat edinmiş ve Almanya'ya götürmüşler. Ben, Türk'üm ve Müslümanım. Neden Alman olarak büyüdüm? Ailemi bulmak istiyorum. Bana yardım edin" dedi.

O, tam da bunları anlatırken, Müge Anlı'nın ihbar hattına telefon yağdı. Yalnızca 5 dakika içinde Vedat Alexandre'ın hem annesi, hem de babası bulundu. Mardinli bir aileni en büyük oğlu olduğunu ve 19 kardeşi olduğunu öğrendi.

Vedat Alexandre'ın hüzünden sevince dönen hikayesini Müge Anlı, canlı bir mutlu sonla taçlandırdı. Tüm ailesini stüdyoya getirirken, canlı yayında kavuşma gerçekleştirdi. - İSTANBUL

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