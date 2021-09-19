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İzmir'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Murat Reis Mahallesi'ndeki Şehit Ceysu Ceylan Sokak ile İnönü Caddesi'nin kesişiminde alacak meselesinden dolayı aralarında sorun bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. (35), O.A. (35) ile Kubilay T. silahla yaralandı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kubilay T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya karıştığı belirlenen T.A, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Hafif şekilde yaralanan O.A. ile S.K. da tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili 2 şüphelinin daha arandığı öğrenildi.

Öte yandan iki grup arasında bir gün önce de tartışma yaşandığı öğrenildi.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri
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