İzmir'de uyuşturucu operasyonu
Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Üçkonak Mahallesindeki evinin yakınında hint keneviri ektiği öğrenilen S.K'nın (33) arazisinde inceleme yapan ekipler 460 kök hint keneviri ele geçirildi. İşlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilen S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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