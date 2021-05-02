İzmir'de tam kapanmada aşı kuyruğu
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İzmir'de tam kapanmada aşı kuyruğu

İzmir'de tam kapanmada aşı kuyruğu
Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Güncel

İZMİR'de, tam kapanma nedeniyle sokaklar boş kalırken, koronavirüs aşısı sırası gelenler Bakırçay Üniversitesi Çiğli Devlet Hastanesi önünde uzun kuyruk oluştu.

İZMİR'de, tam kapanma nedeniyle sokaklar boş kalırken, koronavirüs aşısı sırası gelenler Bakırçay Üniversitesi Çiğli Devlet Hastanesi önünde uzun kuyruk oluştu.

Koronavirüsle mücadeleyle kapsamında geçen günlerde 55 yaş ve üzeri vatandaşların da aşılanacağının duyurulmasının ardından hastanelerde aşı yoğunluğu devam ediyor. Bakırçay Üniversitesi Çiğli Devlet Hastanesi de yoğunluğun yaşandığı hastanelerden biri oldu. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alanlar, tam kapanma olmasına rağmen hastanenin kapısında uzun kuyruk oluşturdu. Sırası gelenler aşılarını olurken, bekleyenlerin zaman zaman sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.


İzmir'de tam kapanmada aşı kuyruğu
İzmir'de tam kapanmada aşı kuyruğu
İzmir'de tam kapanmada aşı kuyruğu
İzmir'de tam kapanmada aşı kuyruğu
İzmir'de tam kapanmada aşı kuyruğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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