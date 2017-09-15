İzmir'de "Sokakta Satranç Var" Etkinliği Yapılacak
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından çeşitli yerlerde düzenlenen "Sokakta Satranç Var" etkinliğinin yarın İzmir'de yapılacağı bildirildi.
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından çeşitli yerlerde düzenlenen "Sokakta Satranç Var" etkinliğinin yarın İzmir'de yapılacağı bildirildi.
Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, yarın 17.30-20.30 saatlerinde Konak Meydanı'nda gerçekleşecek etkinlikte katılımcı sayısı hedefinin 500 kişi olduğu belirtildi.
Etkinlikte yüzlerce satrançseverin açık alanda satranç oynamanın keyfine varacağı kaydedildi.