İzmir'de "Sokakta Satranç Var" Etkinliği Yapılacak

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından çeşitli yerlerde düzenlenen "Sokakta Satranç Var" etkinliğinin yarın İzmir'de yapılacağı bildirildi.



Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, yarın 17.30-20.30 saatlerinde Konak Meydanı'nda gerçekleşecek etkinlikte katılımcı sayısı hedefinin 500 kişi olduğu belirtildi.



Etkinlikte yüzlerce satrançseverin açık alanda satranç oynamanın keyfine varacağı kaydedildi.