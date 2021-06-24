İzmir'de "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışmasında" başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi
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İzmir'de "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışmasında" başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi

İzmir'de 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışmasında' başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan protokol doğrultusunda düzenlenen, "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda İzmir'de dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan protokol doğrultusunda düzenlenen, "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda İzmir'de dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, edebi kategori ve görsel sanatlar kategorisinde düzenlenen yarışmaya İzmir'den 2208 eserin başvurduğu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde birinci olan öğrencilere ödüllerinin 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende verildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, bağımlılıkla mücadele için topyekün seferberlik halinde olduklarını belirtti.

Yeşilay ile madde bağımlılığından dijital bağımlılığa kadar geniş bir yelpazede çalışma yaptıkları bildiren Yahşi, "Bu konuda öğrencilerimizin ailelerine ulaşıyor, velileri, öğrenci ve öğretmenlerimizi bilinçlendiriyoruz. Bu bilinci tüm İzmir'e dalga dalga yayma konusunda Yeşilay'ımızın çalışmalarına yürekten destek veriyoruz."

Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, Yeşilay'ın 101. yılını kutlamanın mutluğunu yaşadıklarını belirterek, yalnız Türkiye'de değil dünyanın 80 ülkesinde bağımlılıkla mücadele ettiklerini aktardı.

Konuşmaların ardından öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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