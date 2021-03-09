İzmir'de polisin şüphelenip durdurduğu araçtan çok sayıda uyuşturucu hap çıktı
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İzmir'de polisin şüphelenip durdurduğu araçtan çok sayıda uyuşturucu hap çıktı

09.03.2021 08:24 | Son Güncelleme: 09.03.2021 08:28
İzmir'de polisin şüphelenip durdurduğu araçtan çok sayıda uyuşturucu hap çıktı

İZMİR'in Konak ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden, bin 848 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden, bin 848 uyuşturucu hap ele geçirildi. Çk sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazieler Caddesi'ndeki bir otelde uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler bölgeye intikal ettiği sırada, polisi fark eden bir kişi otomobil ile kaçmaya çalıştı. Otomobilden şüphelenen polis ekipleri, kısa sürede önünü keserek durdurdu. Otomobil sürücüsü A.F.'ye (31) yapılan kimlik sorgusunda, çok sayıda suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Araçta  inceleme yapan polis ekipleri, poşetler içerisine gizlenmiş yeşil reçete ile verilen bin 848 uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu haplara da el konuldu.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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