İzmir'de koronavirüs denetimlerinde 2 milyon 369 bin lira ceza uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'de koronavirüs denetimlerinde 2 milyon 369 bin lira ceza uygulandı

30.11.2020 11:17 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:21
İzmir'de koronavirüs denetimlerinde 2 milyon 369 bin lira ceza uygulandı

İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi ve genelgelere uymayan işletmelere yönelik denetimlerde 2 milyon 369 bin 872 TL ceza kesildi.

İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi ve genelgelere uymayan işletmelere yönelik denetimlerde 2 milyon 369 bin 872 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Kasım saat 20.00 ile 30 Kasım saat 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiler ile genelgelere uymayan işletmelere yönelik denetimler düzenledi. Toplamda 810 idari, 1 de adli işlem yapılan kontrollerde, 2 milyon 369 bin 872 TL ceza kesildi. Emniyetten yapılan açıklamada, vatandaşların kurallara uyması gerektiği ve denetimlerin süreceği vurgulandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronaya rağmen taşlar yerine oturuyor! Türkiye ekonomisinden sevindiren haber
Koronaya rağmen taşlar yerine oturuyor! Türkiye ekonomisinden sevindiren haber
Zenginlerin ölüm korkusu yeni bir iş kolu ortaya çıkardı! Saatine 80 dolar ödüyorlar
Zenginlerin ölüm korkusu yeni bir iş kolu ortaya çıkardı! Saatine 80 dolar ödüyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?

İzmir'de koronavirüs denetimlerinde 2 milyon 369 bin lira ceza uygulandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

İlgili Haberler

Aydın'da 16 bin 110 denetimde 536 bin TL ceza uygulandı
Aydın'da 16 bin 110 denetimde 536 bin TL ceza uygulandı
Mahsur kalan kaçak avcılar kurtarıldı, 10 bin lira ceza uygulandı
Mahsur kalan kaçak avcılar kurtarıldı, 10 bin lira ceza uygulandı
Korona virüs tedbirlerini ihlal eden 650 kişiye 2 milyon lira ceza
Korona virüs tedbirlerini ihlal eden 650 kişiye 2 milyon lira ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Osman Kavala Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beyonce Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Ariana Grande
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Samet Aybaba Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de koronavirüs denetimlerinde 2 milyon 369 bin lira ceza uygulandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 11:23:28. #1.14#
title