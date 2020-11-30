İzmir'de koronavirüs denetimlerinde 2 milyon 369 bin lira ceza uygulandı

İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi ve genelgelere uymayan işletmelere yönelik denetimlerde 2 milyon 369 bin 872 TL ceza kesildi.

İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi ve genelgelere uymayan işletmelere yönelik denetimlerde 2 milyon 369 bin 872 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Kasım saat 20.00 ile 30 Kasım saat 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiler ile genelgelere uymayan işletmelere yönelik denetimler düzenledi. Toplamda 810 idari, 1 de adli işlem yapılan kontrollerde, 2 milyon 369 bin 872 TL ceza kesildi. Emniyetten yapılan açıklamada, vatandaşların kurallara uyması gerektiği ve denetimlerin süreceği vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN